«Це не щось нове для нас» – речник Повітряних сил ЗСУ про масовану атаку 29 грудня

Події 29 грудня, коли сили РФ здійснили атаку з застосування ракет і дронів по кількох українських великих містах, можна порівняти з тим, що відбувалося у 2022 році, заявив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми з вами переживали такі атаки минулого року, коли ворог атакував із застосуванням до сотні ракет, тому не скажу, що це щось нове для нас. Такі атаки – комбіновані, масовані, були минулого року. Але сьогодні більш жваво відбувається інформування суспільства, і телеграм-канали, зокрема, наш (Повітряних сил ЗСУ – ред.), повідомляють людям (про те, що відбувається), тому це і спричиняє таку реакцію людей, що це наймасованіша атака», – сказав речник.

Він назвав орієнтовний список зброї, якою російські військові атакували українські міста вночі і зранку 29 грудня.

«По результатах уже будемо бачити, скільки полетіло ракет, скільки було знищено дронів. Крім крилатих ракет і дронів, застосовувалися зенітні керовані ракети С-300, також ракети Х-22, можливо, Х-32, також повідомляли про балістичні, аеробалістичні ракети, «Кинджали» з Криму», – відзначив Юрій Ігнат.

Представники влади Львова, Харкова і Дніпра повідомили про загиблих і поранених внаслідок російського ракетного удару 29 грудня.

Росія вночі і вранці завдача чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.