У Києві через ракетний удар РФ поранені 7 людей, пошкоджена станція метро – мер

У Києві внаслідок російського ракетного удару постраждали щонайменше семеро людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику», – написав він у телеграмі.

За словами мера, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». «Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки», – додав він.

Кличко також повідомив, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі Києва. «Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває», – написав Кличко.

У Київські міській військовій адміністрації зауважили, що в Шевченківському районі столиці попередньо є пошкодження житлового будинку, також є загоряння на території гаражів.

«У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий. У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння», – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Він також повідомив, що в Подільському районі Києва є руйнування на території нежитлової забудови.

У КМВА додали, що інформація оновлюється і уточнюється.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ. Про вибухи повідомили в Києві, Харкові, Львові.

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «Шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли. Рано-вранці російські війська, за попередними даними, завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині, там три людини травмовані, пошкоджений багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.