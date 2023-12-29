Влада повідомила про вибухи в Харкові, Львові, пошкодження через уламок дрона в Одесі

У ніч на 29 грудня у Львові було «два прильоти» під час чергового російського удару по Україні, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Оперативні й комунальні служби виїхали і працюють на місцях. Можлива повторна тривога», – написав він у фейсбуці близько 5:30.

Згодом Садовий додав, що, за попередньою інформацією, Львівщину атакували понад 10 «Шахедів». «Маємо загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. Інформації про жертв немає», – повідомив він.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «масований ракетний обстріл» міста.

«Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет: С-300 і Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту. Попередньо по Київському і Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу», –додав міський голова.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали близько 10 ударів по місту Харків.

«На цю хвилину без постраждалих. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань», – додав голова ОВА.

Надходили також повідомлення про вибух у Черкасах, але офіційно ці дані поки не підтверджували.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер опівночі повідомив, що уламками збитого дрона пошкоджена багатоповерхівка в Одесі.

«Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються», – написав він у телеграмі.

У ніч на 29 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Україну атакували кілька груп «Шахедів». У декількох областях оголошували повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що зафіксовано виліт дев’яти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). «У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково», – додали військові.

О 5:35 оголосили відбій ракетної небезпеки скрізь, крім Харківської області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.