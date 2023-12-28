Україну атакують кілька груп «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

Україну в ніч із 28 на 29 грудня атакують кілька груп ударних безпілотників, які запускають російські військові, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.

2. Групи ударних БпЛА на Миколаївщині в напрямку Кіровоградської області.

3. Декілька груп ударних БпЛА на Одещині в північному напрямку.

4. Ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)», – повідомляли українські військові о 23:19.

Майже опівночі Повітряні сили додали: «Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку. Ударні БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку. Загроза для Київщини! Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння!»

Також є загроза ударних БпЛА для Києва.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.