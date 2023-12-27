Прокудін про наслідки обстрілів Херсонщини за добу: три людини загинули, 16 – поранені

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули три людини, 16 – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 27 грудня.

«За минулу добу противник здійснив 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації і БПЛА, з них – сім Shahed. По місту Херсон ворог випустив 90 снарядів», – написав Прокудін у телеграмі.

За його даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі.

В ефірі Радіо.Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації повідомив, що зараз у Херсоні всі комунальні служби вийшли на роботу, тому що є обриви, зникнення електропостачання, води в деяких районах.

«Також працюють рятувальники, розбирають завали. Окрім удару по залізничному вокзалі о 18:30, десь приблизно о 23:50 був удар «Шахедами». Три «Шахеди» прилетіли в центр, один із торгівельних комплексів зруйнований, пошкоджені домівки навколо, вибуховою хвилею повибивало шибки», – сказав речник.

Він зауважив, що вчорашній російський удар по Херсонщині – «мабуть, найсильніший, наймасованіший».

«І найбільша кількість снарядів, які ми пам’ятаємо. 853 снаряди з різного типу озброєння було випущено майже з усього що є в росіян на озброєнні», – зауважив він.

26 грудня ввечері російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні. За словами голови МВС України Ігоря Клименка, у цей момент там перебували близько 140 мирних громадян, які чекали на евакуаційний потяг.

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок удару загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області, який відповідав за евакуацію. Також було поранено двох його колег і двох цивільних.

Офіційний телеграм-канал «Укрзалізниці» повідомив, що внаслідок удару був пошкоджений вокзал і рухомий склад, постраждали кілька співробітників. Пасажири, які чекали на евакуаційний потяг, дісталися автобусами до Миколаєва.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.