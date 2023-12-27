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У чотирьох областях триває повітряна тривога, загрожують «шахеди»

Збиття ударного дрона над Києвом, травень 2023 року
Збиття ударного дрона над Києвом, травень 2023 року

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях увечері 27 грудня оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в цих областях фіксується загроза застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

«Усі групи ударних БпЛА змінили напрямок руху на Запоріжжя із заходу», – повідомили військові о 22:45.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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