У чотирьох областях триває повітряна тривога, загрожують «шахеди»

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях увечері 27 грудня оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в цих областях фіксується загроза застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

«Усі групи ударних БпЛА змінили напрямок руху на Запоріжжя із заходу», – повідомили військові о 22:45.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.