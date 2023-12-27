У Херсоні через масовані обстріли РФ знеструмлені майже 94 тисячі споживачів – Міненерго

У Херсоні внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських військ знеструмлені 93,7 тисячі споживачів, загалом у місті без електропостачання – 98,4 тисячі клієнтів, повідомило Міністерство енергетики України 27 грудня.

«Також постраждав сусідній населений пункт, де відключено 1,7 тисячі абонентів. В області без напруги 46 населених пунктів – 28,2 тисячі точок обліку», – додали в міністерстві.

За даними Міненерго, внаслідок масованого обстрілу знеструмлені дві повітряні лінії 35 кВ у Херсоні, що ускладнило роботу ТЕЦ.

«Однак енергетики працюють над тим, щоби не було перебоїв з теплопостачанням», – йдеться в повідомленні.

Загалом по Україні дефіциту електроенергії не зафіксовано і не передбачається на поточну добу, кажуть у Міненерго.

«Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У разі потреби будуть використані внутрішні резервні потужності. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються», – заявили у відомстві.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, 16 – поранені.

«За минулу добу противник здійснив 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації і БПЛА, з них – сім Shahed. По місту Херсон ворог випустив 90 снарядів», – написав Прокудін у телеграмі.

За його даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі.

В ефірі Радіо.Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації зауважив, що вчорашній російський удар по Херсонщині – «мабуть, найсильніший, наймасованіший».

Він повідомив, що зараз у Херсоні всі комунальні служби вийшли на роботу, тому що є обриви, зникнення електропостачання, води в деяких районах.

«Також працюють рятувальники, розбирають завали. Окрім удару по залізничному вокзалі о 18:30, десь приблизно о 23:50 був удар «Шахедами». Три «Шахеди» прилетіли в центр, один із торгівельних комплексів зруйнований, пошкоджені домівки навколо, вибуховою хвилею повибивало шибки», – сказав речник.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.