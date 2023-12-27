Війська РФ вранці атакували Херсонщину: є загиблий і поранений

Внаслідок російського обстрілу Новоберислава на Херсонщині загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею», – написав він у телеграмі.



Офіс генпрокурора повідомляє, що близько 08:05 27 грудня російські військові атакували дроном лікарню у Бериславському районі – через скидання боєприпасу біля входу у медзаклад осколкове поранення м’яких тканин стегна та гомілки отримав 47-річний працівник установи.

Минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинули три людини, 16 – поранені, повідомила місцева влада. За її даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.