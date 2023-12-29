Ракетний удар по Сумщині: три людини травмовані – ОВА

Влада Сумщини повідомила, що внаслідок російського удару в Конотопі травмовані три людини.

За даними обласної військової адміністрації, російські війська завдали, попередньо, ракетного удару рано-вранці 29 грудня.

«Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється», – повідомили в ОВА.

Пізніше там також додали, що в небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони були знищені два російські ударні безпілотники типу «Шахед».

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «Шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.