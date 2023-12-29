«Зафіксовані пуски крилатих ракет». В Україні знову шириться повітряна тривога

У всіх областях України вранці 29 грудня оголошена повітряна тривога через російські ракети.

«Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

«Напрямок – Дніпро, Павлоград! Миргород», – йдеться в повідомленні.

Раніше військові повідомляли, що зафіксовано виліт дев’яти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «Шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.