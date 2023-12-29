У Харкові – третя хвиля ударів, у Києві повідомляють про падіння уламків і пожежу, вибухи у Львові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про третю за сьогодні хвилю російських ударів по місту. Подробиць він не навів.

Тим часом, про вибухи повідомляють у Києві.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці України працює ППО. «Зафіксовано падіння уламків у Подільському і Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що в Подільському районі палає складське приміщення.

Про те, чи є постраждалі, наразі невідомо.

Міський голова Львова Андрій Садовий без подробиць повідомив, що в місті знову чути вибухи.

Раніше сьогодні мер Харкова повідомляв про дві хвилі російських ракетних обстрілів міста і загалом про щонайменше 12 «прильотів». Даних про постраждалих поки немає.

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «Шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли. Рано-вранці російські війська, за попередними даними, завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині, там три людини травмовані, пошкоджений багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.