У Харкові знову вибухи. Терехов повідомив про чотири «прильоти»

У Харкові вранці 29 грудня знову пролунали вибухи під час російського ракетного удару. «Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти», – написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Подробиць він не навів, даних про руйнування й постраждалих поки немає.

Раніше сьогодні Харків вже був під «масованим ракетним обстрілом», повідомляв мер. Тоді Харків, за словами Терехова, обстрілювали двома видами ракет: С-300 і Х-22, було відомо про щонайменше вісім «прильотів» по місту.

«Попередньо по Київському і Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу», – писав Терехов.

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «Шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.