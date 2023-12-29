Генштаб повідомив про 53 зіткнення на фронті й 18 збитих ввечері дронів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби ввечері російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 22 ударні безпілотники типу Shahed-136/131, з яких 18 знищили сили протиповітряної оборони.

«Також, поточної доби російські окупанти завдали ракетного й авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються», – повідомили в Генштабі.

Командування також зауважило, що на фронті минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському – 26.

«На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч і відступив», – йдеться в повідомленні.

У звіті від 27 грудня Інститут дослідження війни припустив, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як ЗСУ відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

27 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська для наступу активно застосовують броньовану техніку, близько 60% якої знищують українські воїни, «решта швидко відступає». В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він також заявив, що наступний рік на фронті може бути «ще важчим».

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський 27 грудня повідомив, що на Лиманському напрямку війська РФ відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ із району Серебрянського лісництва і розширення Торського виступу.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку і створити умови для блокування Куп’янська.