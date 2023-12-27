Залужний повідомив, що ЗСУ укріплюються за Мар’їнкою: що це означає?

Головкомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час прес-конференції 26 грудня фактично підтвердив, що Сили оборони готуються вийти з Мар’їнки Донецької області.
«Наші війська підготували оборонний рубіж за цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує», – заявив він.
Також генерал зазначив, що армія Росії під час майже дворічного штурму Мар’їнки дотримувалася такої ж стратегії, як і в Бахмуті: знищувати вулицю за вулицею та квартал за кварталом.
«Ми захищаємо кожен шматочок нашої землі. Але коли на цьому вузькому шматочку ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із каменем, землею та нашими бійцями…», – пояснив Залужний причини відходу.
Про взяття Мар'їнки міністр оборони РФ Шойгу доповів Путіну ввечері 25 грудня. Ватажки угрупування «ДНР» вже заявили, що це нібито дасть загарбникам дорогу на Курахове, Красногорівку та Вугледар, а також дозволить перекрити важливі логістичні маршрути української армії.
Проте американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що взяття цього передмістя Донецька не дасть армії Росії серйозних переваг на фронті, «якщо тільки російські сили значно не покращили свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони не демонструють».
Головні питання випуску:
Що насправді дасть Росії взяття Мар'їнки Донецької області?
Чи може Новомихайлівка – село на південь від Мар'їнки – повторити її долю?
І чи справді загарбники можуть вийти на «оперативний простір» після окупації Мар'їнки?
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Схід
- Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.
- 15 грудня британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».
- Російські війська на Сході поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня.
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».