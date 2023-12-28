ISW заявляє про просування військ РФ у Запорізькій області

Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму, пише в новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Геолоковані кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного). Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив напередодні в інтерв’ю ВВС, що керівництво Росії хоче як мінімум захопити Авдіївку, але має й більш амбітну мету: захопити всю Донецьку і Луганську області й території в Запорізькій області, які російські війська втратили під час українського контрнаступу», – йдеться в повідомленні.

На думку ISW, захоплення Україною прилеглих позицій у серпні 2023 року було тактично значущим, оскільки могло дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля і подальші російські оборонні лінії, але аналітики не вважають, що повернення цих позицій російськими силами є особливо важливим на даний час.

«Нещодавні просування Росії в західній частині Запорізької області, тим не менш, підтверджують оцінку ISW про те, що нинішня позиційна війна в Україні не є глухим кутом, оскільки поточний баланс може змінитися в будь-яку сторону через рішення, ухвалені на Заході або в Росії, і обмежені досягнення Росії можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні», – наголосили в ISW.

У Генштабі Збройних сил України про відхід від позицій, про які пишуть аналітики, не повідомляли. У вечірньому зведенні 27 грудня українське командування заявляло, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки західніше від Вербового і Роботиного Запорізької області, «де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій».

Про деокупацію села Роботине в Запорізькій області стало відомо у серпні. Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на заході Запорізької області.