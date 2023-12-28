Страти військовополонених, хімзброя, штурми: Росія намагається вдруге захопити Роботине

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 27 грудня зазначив, що армія Росії спромоглася відновити раніше втрачені позиції на захід від Вербового Запорізької області.

Це село поблизу Роботиного на так званому Мелітопольському чи Токмацькому напрямку – одному з головних місць літньо-осіннього контрнаступу Сил оборони. Аналітики припустили, що війська РФ змогли просунутися завдяки тому, що українські захисники відійшли на вигідніші для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

В Інституті, проте, зазначили, що просування ЗСУ в серпні цього року на залишених тепер позиціях було важливим, оскільки могло дозволити Україні розпочати штурм позицій армії Росії повз найщільніші російські мінні поля та російських оборонних споруд далі.

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Український Генштаб регулярно звітує про атаки загарбників навколо Роботиного – вранці 28 грудня він повідомив про три за добу.

Проєкт DeepState назвав у ніч проти 27 грудня грудня ситуацію на заході Роботиного «критичною» і повідомив про використання там військовими РФ хімічної зброї проти українських бійців – ймовірно, хлорпікрину.

Також у Мережі з'явилося вже два відео розстрілу загарбниками українських військовополонених там – їхню справжність підтвердив Офіс генпрокурора України.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чому Росія так нервує і намагається всіма шляхами вибити ЗСУ з Роботиного?

Із чим пов'язаний незначний відступ Сил оборони там?

І чи зможе Україна утримати відвойоване цього літа?