У Львові, Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі повідомили про загиблих внаслідок масованого удару РФ

Представники влади Львова, Харкова, Дніпра, Києва й Одеси повідомили про загиблих і поранених внаслідок російського ракетного удару 29 грудня.

«Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється», – заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих на вулиці Хоткевича у Львові зросла до восьми. «Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею», – повідомив він.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок ударів по Харкову одна людина загинула, це – чоловік близько 35 років, ще 11 людей поранені.

За словами Синєгубова, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства.

«Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300. У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування і пошкодження складських і виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги», – написав він.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністраці Сергій Лисак повідомив, що в регіоні внаслідок російського удару загинули четверо людей, попередньо, постраждали майже півтора десятка.



«У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо», – написав він у телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. «Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики», – нагадав він.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російських ударів дронами і ракетами в Одесі загинули двоє людей, 15 – поранені, серед них двоє дітей – 6 і 8 років.



«Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів... Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених – у тяжкому стані. На місці працюють всі відповідні служби», – написав він.

«Щодо нічної атаки ударними безпілотниками. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об’єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 «Шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», – додав Кіпер.

Росія вночі і вранці завдача чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.