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Війна

Росія одночасно атакує Київ Дніпро, Харків, Одесу, Львів та інші міста: пошкоджені будинки, метро

Російська армія деякі українські міста атакували двічі за ранок
Російська армія деякі українські міста атакували двічі за ранок
  • Росія атакує українські міста: метро у Києві, ТРЦ в Дніпрі

Масована атака дронами і ракетами. Вибухи попередньо пролунали у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Черкасах, на Сумщині. Деякі міста атакували двічі за ранок. Обговоримо наслідки і оперативну обстановку.

  • Підсумки року: досягнення та програші

Контрнаступ, який не до кінця виправдав очікування. Це чи не головна військова подія 2023. Далі в ефірі військовий експерт Євген Дикий проаналізує усі помилки Києва та Москви за цей рік на полі бою.

  • Зеленський зустрінеться з Орбаном?

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Тема розмови, як каже Єрмак, зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому. То хто кого може схилити на свою сторону - Зеленський Орбана чи Орбан Зеленського?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

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