У Львові повідомили про влучання в житловий будинок, постраждалих і нові вибухи

У Львові внаслідок масованого російського ракетного удару 29 грудня, за попередньою інформацією, зафіксували влучання у житловий будинок, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про нові вибухи вмісті і показав наслідки ракетної атаки: вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки.

У ніч на 29 грудня Садовий повідомляв, що місто атакували, за попередньою інформацією, більше ніж 10 «Шахедів».

«Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає», – писав він у соцмережах.

Вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Повітряна тривога досі оголошена в усіх областях. У Києві повідомили про щонайменше сімох поранених.