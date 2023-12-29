У Міненерго повідомили про вимкнення світла в 4 областях після удару РФ

У Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях 29 грудня після масованого російського обстрілу є вимкнення світла, повідомило Міністерство енергетики.

За повідомленням, Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлені 843 абоненти. У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. «Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що на Одещині в результаті ранкового обстрілу пошкоджені повітряні лінії 0,6 кВ, «наразі триває огляд мереж», а на Харківщині через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області.

Водночас у міністерстві наголосили, що ситуація в енергосистемі – «стабільна і контрольована», застосування планових вимкнень побутових споживачів не планують.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

За даними президента Володимира Зеленського, російські війська 29 грудня запустили по Україні близько 110 ракет.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що, попередньо, внаслідок ударів загинули 12 людей, близько 70 – були поранені.