Зеленський: Росія 29 грудня запустила по Україні близько 110 ракет

Російські війська 29 грудня запустили по Україні близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, більшість із них вдалося збити силам ППО.

«Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки і приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кинджали», С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.

Він наголосив, що Україна відповість Росії на удари. «І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде», – зазначив президент.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

За даними Міністерства внутрішніх справ, внаслідок ударів загинули 12 людей, близько 70 – були поранені.