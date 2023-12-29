МВС: за попередніми даними, 12 людей загинули, близько 70 – поранені через удар РФ

В Україні внаслідок масованого російського удару 29 грудня, за попередніми даними, загинули 12 людей, ще близько 70 – поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 особи, 18 травмовано. Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених», – написав Клименко в телеграмі.

«Дніпропетровська область: ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 і травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток. Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-поверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено. Харківська область: ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці», – додав він.

За даними МВС, у Запорізькій області війська РФ завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя: одна людина загинула, 10 поранені.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

За даними президента Володимира Зеленського, російські війська 29 грудня запустили по Україні близько 110 ракет.