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Пожежі, завали та уламки: наслідки масованої атаки з повітря у Києві (фоторепортаж)

Повітряні сили ЗСУ назвали ракетний обстріл України 29 грудня «наймасованішою атакою з повітря». Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

За повідомленням Повітряних сил, російська армія випустила по українських містах 158 засобів повітряного нападу, силам ППО вдалося знищити 114 з них – 87 крилатих ракет типу Х та 27 ударних БПЛА Shahed. Атаки зазнали військові та промислові об'єкти, а також об'єкти критичної і цивільної інфраструктури: як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед них – пологовий будинок, навчальні заклади, багатоповерхові та приватні житлові будинки, комерційний склад та паркувальний майданчик. Більше 100 людей постраждали, 16 – загинули.

Київська влада повідомила про трьох загиблих та 24 поранених, однак станом на 13:00 ці дані неостаточні. Повітряна тривога оголошувалася тричі і тривала сумарно майже 5 годин. За даними КМВА, за цей час силам ППО вдалося уразити понад 30 повітряних цілей над столицею. Пошкоджень зазнала станція метро Лук'янівська, житлові будинки в різних районах міста і нежитлові забудови. Крім того, внаслідок атаки «є незначні пошкодження» в системі теплопостачання, які не вплинули на її функціонування. Для ліквідації наслідків обстрілу міська влада перекрила кілька вулиць.

Внаслідок удару над Києвом здійнявся чорний дим
1 Внаслідок удару над Києвом здійнявся чорний дим
Сили ППО уразили понад 30 повітряних цілей над столицею. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові забудови
2 Сили ППО уразили понад 30 повітряних цілей над столицею. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові забудови
Співробітники ДСНС ліквідують пожежу на складі
3 Співробітники ДСНС ліквідують пожежу на складі
КМВА повідомили про загоряння складу на площі приблизно 3000&nbsp;м&sup2;. Станом на 10:30 під завалами перебувало щонайменше 10 осіб
4 КМВА повідомили про загоряння складу на площі приблизно 3000 м². Станом на 10:30 під завалами перебувало щонайменше 10 осіб
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Прем&rsquo;єр-міністр Денис Шмигаль&nbsp;заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру
6 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру
Вибуховою хвилею було пошкоджено станцію метро Лук&#39;янівську. Через це станцію закривали, вона працювала лише в режимі укриття. Повноцінну роботу Лук&#39;янівської відновили близько 10 ранку. &laquo;Це вже друге пошкодження цієї станції. Верхня частина зазнала ушкоджень, вона практично скляна&raquo;, &ndash; розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник
7 Вибуховою хвилею було пошкоджено станцію метро Лук'янівську. Через це станцію закривали, вона працювала лише в режимі укриття. Повноцінну роботу Лук'янівської відновили близько 10 ранку.

«Це вже друге пошкодження цієї станції. Верхня частина зазнала ушкоджень, вона практично скляна», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник
Уламки біля станції метро Лук&#39;янівська
8 Уламки біля станції метро Лук'янівська
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Медик надає допомогу пораненому чоловіку. Київська влада повідомила про трьох загиблих та 24 поранених, однак станом на 13:00 ці дані неостаточні
11 Медик надає допомогу пораненому чоловіку.

Київська влада повідомила про трьох загиблих та 24 поранених, однак станом на 13:00 ці дані неостаточні
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Люди ховаються від ракетної атаки в метро
13 Люди ховаються від ракетної атаки в метро
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