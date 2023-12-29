За повідомленням Повітряних сил, російська армія випустила по українських містах 158 засобів повітряного нападу, силам ППО вдалося знищити 114 з них – 87 крилатих ракет типу Х та 27 ударних БПЛА Shahed. Атаки зазнали військові та промислові об'єкти, а також об'єкти критичної і цивільної інфраструктури: як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед них – пологовий будинок, навчальні заклади, багатоповерхові та приватні житлові будинки, комерційний склад та паркувальний майданчик. Більше 100 людей постраждали, 16 – загинули.

Київська влада повідомила про трьох загиблих та 24 поранених, однак станом на 13:00 ці дані неостаточні. Повітряна тривога оголошувалася тричі і тривала сумарно майже 5 годин. За даними КМВА, за цей час силам ППО вдалося уразити понад 30 повітряних цілей над столицею. Пошкоджень зазнала станція метро Лук'янівська, житлові будинки в різних районах міста і нежитлові забудови. Крім того, внаслідок атаки «є незначні пошкодження» в системі теплопостачання, які не вплинули на її функціонування. Для ліквідації наслідків обстрілу міська влада перекрила кілька вулиць.