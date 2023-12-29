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«Вибух був неймовірної сили» – львівʼяни про ракетну атаку

Наслідки російської ракетної атаки Львова, 29 грудня 2023 року
Наслідки російської ракетної атаки Львова, 29 грудня 2023 року

Львівʼяни, які зранку 29 грудня пережили нову ракетну атаку з боку РФ, розповіли Радіо Свобода про наслідки влучань у житлові будинки.

«Вибух був неймовірної сили. Діти були у ванній кімнаті, спали, нічого не чули. Зруйнований мій магазин. Продавець запізнилася на 20 хвилин, якби прийшла швидше, то була б під руїнами. Тепер вже нема з чого жити», – каже постраждалий Андрій Гриців.

«Я вирішила поїхати на роботу, і вибух застала мене, коли я заходила в маршрутку. Це врятувало моє життя. Влучило у будинок. У квартирі була моя свекруха, яка вже пʼять років нерухома. Чоловіка пропустили до неї», – розповіла потерпіла Оксана Мисюта.

«У мене всі живі. Але така вибухова хвиля була, що двері не могла закрита. Сестра живе на першому поверсі і там прямо під кухнею, лежить осколок. Всі вікна вибиті. Богу дякувати, що живі, а все відремонтується», – кажуть сестри Вікторія і Лариса.

«Ми були вдома і сиділи між двома стінами і це вберегло. Двері повилітали, все попадало, меблі. Ми з донькою були в помешканні. Всі живі. Але жити там неможливо. По будинку пішла тріщина», – розповіла постраждала родина.

За останніми даними Львівської обласної військової адміністрації, 40-річний чоловік загинув, а 15 людей зазнали поранень різного ступеня під час російського ракетного обстрілу Львова сьогодні зранку.

Під удар потрапив житловий квартал, пошкоджень зазнали 10 будинків, три школи і дитячий садочок.

«Уночі Росія атакувала «шахедами». З 14 безпілотників типу «шахед» воїни Повітряного командування «Захід» знищили вісім. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури у Львові та області. А внаслідок ранкового ракетного обстрілу постраждав житловий масив», – розповів Радіо Свобода голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода заявив, що життю травмованих жителів нічого не загрожує.

«Близько 10 будинків пошкоджені. Ми допоможемо людям, щоб будинки були придатні для проживання. Надамо можливість проживати в готелі тим, у кого непридатні для життя помешкання. За рахунок міста компенсуємо всі витрати, які зазнали люди внаслідок російського обстрілу. Обстежуємо всі квартири», – розповів Андрій Садовий.

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