«Вибух був неймовірної сили» – львівʼяни про ракетну атаку

Львівʼяни, які зранку 29 грудня пережили нову ракетну атаку з боку РФ, розповіли Радіо Свобода про наслідки влучань у житлові будинки.

«Вибух був неймовірної сили. Діти були у ванній кімнаті, спали, нічого не чули. Зруйнований мій магазин. Продавець запізнилася на 20 хвилин, якби прийшла швидше, то була б під руїнами. Тепер вже нема з чого жити», – каже постраждалий Андрій Гриців.

«Я вирішила поїхати на роботу, і вибух застала мене, коли я заходила в маршрутку. Це врятувало моє життя. Влучило у будинок. У квартирі була моя свекруха, яка вже пʼять років нерухома. Чоловіка пропустили до неї», – розповіла потерпіла Оксана Мисюта.

«У мене всі живі. Але така вибухова хвиля була, що двері не могла закрита. Сестра живе на першому поверсі і там прямо під кухнею, лежить осколок. Всі вікна вибиті. Богу дякувати, що живі, а все відремонтується», – кажуть сестри Вікторія і Лариса.

«Ми були вдома і сиділи між двома стінами і це вберегло. Двері повилітали, все попадало, меблі. Ми з донькою були в помешканні. Всі живі. Але жити там неможливо. По будинку пішла тріщина», – розповіла постраждала родина.

За останніми даними Львівської обласної військової адміністрації, 40-річний чоловік загинув, а 15 людей зазнали поранень різного ступеня під час російського ракетного обстрілу Львова сьогодні зранку.

Під удар потрапив житловий квартал, пошкоджень зазнали 10 будинків, три школи і дитячий садочок.

«Уночі Росія атакувала «шахедами». З 14 безпілотників типу «шахед» воїни Повітряного командування «Захід» знищили вісім. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури у Львові та області. А внаслідок ранкового ракетного обстрілу постраждав житловий масив», – розповів Радіо Свобода голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода заявив, що життю травмованих жителів нічого не загрожує.

«Близько 10 будинків пошкоджені. Ми допоможемо людям, щоб будинки були придатні для проживання. Надамо можливість проживати в готелі тим, у кого непридатні для життя помешкання. За рахунок міста компенсуємо всі витрати, які зазнали люди внаслідок російського обстрілу. Обстежуємо всі квартири», – розповів Андрій Садовий.