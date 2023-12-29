Місцева влада уточнила дані про загиблих і поранених від ударів РФ

В Одесі, Запоріжжі, Львові, Києві місцева влада повідомила про зростання числа загиблих чи поранених внаслідок масованого російського удару 29 грудня.

Зокрема, в Одесі, де раніше повідомляли про двох загиблих і 15 поранених, число жертв зросло до трьох, а поранених – до 22.

«Троє людей загинули. 22 людини зазнали поранення, серед них двоє дітей (6 і 8 років) і вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом у лікарнях міста залишаються 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома. Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися», – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграмі.

У Запоріжжі, за даними голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, число загиблих зросло до чотирьох. Раніше там повідомляли про одну загиблу людину і 10 поранених.

У Дніпрі, де російські війська влучили по торговому центрі, влада повідомила про зростання кількості поранених до 20. Ще п’ять людей загинули.

«Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди», – заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про зростання числа поранених – до 21, а також уточнили, що йдеться про одну загиблу людину, а не про двох, як повідомляли раніше.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що, попередньо, внаслідок ударів загинули 12 людей, близько 70 – були поранені.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря. За повідомленням, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.