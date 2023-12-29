У Києві та Одесі зросло число загиблих унаслідок ранкової ракетної атаки

У Києві та Одесі зросло число загиблих унаслідок ракетної атаки, здійсненої російськими військовими зранку 29 грудня.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальна операція триває», – повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він також додав, що число потерпілих становить уже 30.

«Кількість жертв внаслідок російської ранкової ракетної атаки на Одесу зросла до чотирьох», – вказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер без додаткових подробиць.

Представники влади Львова, Харкова і Дніпра також повідомили про загиблих і поранених внаслідок російського ракетного удару 29 грудня.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.