МЗС після удару Росії: ніякі розмови про «перемир’я» не зупинять російської агресії

Російський масований удар по Україні 29 грудня показав, що ніякі розмови про «перемир’я», «тимчасову відмову від територій», «втому», «переговори» й інші «поступки» не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Вночі 29 грудня Російська Федерація здійснила один із наймасштабніших ракетних обстрілів по українських містах і селах за весь час повномасштабного вторгнення… Пологовий будинок, школа, квартирний будинок, дитячий садочок, пошта, станція метро, торговельний центр – це лише деякі із цивільних об’єктів, які атакувала російська армія. Внаслідок обстрілів загинули й отримали поранення десятки людей. Тривають пошуки тих, хто опинився під завалами», – заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що російські війська воюють із українськими жінками, дітьми, літніми людьми, цивільним населенням, а «злочини, які сьогодні скоїла Росія в Україні – це її помста за неможливість переломити хід боротьби на полі бою із українськими силами оборони».

«Закликаємо міжнародну спільноту об’єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу… Росія не розглядає жодних інших сценаріїв, окрім як повного знищення України. У цьому контексті ми глибоко вдячні партнерам, які надали нашій державі засоби протиповітряної й протиракетної оборони. Сьогодні ваша допомога врятувала багато життів», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що єдиним можливим шляхом захистити українців є надати Україні всі необхідні військові й фінансові засоби для самозахисту.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

За даними представників місцевої влади, попередньо, внаслідок ударів загинули щонайменше 17 людей, кілька десятків – були поранені.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря. За повідомленням, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні й не зацікавлена в добросовісних переговорах, незважаючи на повідомлення про те, що західні офіційні особи стають більш прихильними до можливих переговорів України з РФ щодо припинення війни.

«Раніше ISW вже заявляв, що тимчасове припинення вогню, ймовірно, дасть російським військовим час для підготовки до відновлення агресії проти України, і що Росія в кінцевому підсумку все одно підтримуватиме ті самі максималістські цілі у цій відновленій агресії», – наголосили в ISW.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка мирна угода про припинення війни, яка вимагатиме від України відмови від будь-якої території, буде «абсолютним божевіллям».

Зеленський додав, що президент Росії Володимир Путін не здобув жодної перемоги у війні проти України і що українські сили «звільнили 50 відсотків території, яку Росія захопила після вторгнення».

У листопаді на позачерговому онлайн-саміті G20 Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною. Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Після цього, аналізуючи заяви Путіна, американський Інститут вивчення війни наголосив, що російський лідер повторює «шаблонну риторику», яка хибно зображає Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, ймовірно, щоб змусити Захід передчасно підштовхувати Україну до переговорів з Росією.

В ISW наголосили, що Кремль зберігає свої «максималістські цілі щодо України, включаючи територіальні претензії і зміну влади», і що передчасне припинення бойових дій в Україні «значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому».