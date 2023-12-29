У Києві під завалами виявили тіла вже трьох загиблих – влада

Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва після ранкового удару Росії. На даний час число загиблих у столиці України зросло до трьох, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що ще 24 людини поранені, з них 20 – ушпиталені.

«Це офіційні дані з медичних закладів, які не враховують самозвернення громадян. Тому очікуйте оновлення даних. Потрібен час на опрацювання інформації», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

У КМВА додали, що пошуково-рятувальна операція триває.

Влада Києва раніше повідомляла про постраждалих і руйнування в Дарницькому, Подільському, Шевченківському, Святошинському районах столиці України. Зокрема, була пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська, сталися пожежі на території складських приміщень, незаселеного багатоповерхового будинку, недобудованого бізнес-центру, гаражів, пошкоджений житловий будинок, автомобілі.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

За даними представників місцевої влади, попередньо, внаслідок ударів загинули щонайменше 17 людей, кілька десятків – були поранені.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря. За повідомленням, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.