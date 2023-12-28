Зеленський подякував США. Пентагон попереджає – подальша допомога Києву може опинитися «під загрозою в критичний момент»

Президент України Володимир Зеленський подякував США за оголошений напередодні пакет військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів.

«Додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України», – написав він у соцмережі Х.

Зеленський нагадав, що протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів.



Державний секретар США Ентоні Блінкен 27 грудня повідомив, що США надають останній пакет зброї та обладнання для України за рік. Вкрай важливо, щоб Конгрес «діяв швидко, якомога швидше, щоб захистити інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє», наголосив Блінкен.

У Пентагоні попередили, що без дій з боку Конгресу подальша американська допомога Україні може опинитися «під загрозою в критичний момент», коли війна наближається до дворічного рубежу.



«Дивлячись на ситуацію, в якій опинилася Україна, ми, очевидно, будемо продовжувати її підтримувати. Але вкрай важливо, щоб у нас були кошти, необхідні для того, щоб забезпечити їх найнеобхіднішими бойовими можливостями, яких вони потребують», – заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

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Президент США Джо Байден 23 грудня підписав оборонний бюджет США на 2024 рік. Документ передбачає продовження Ініціативи із безпекової допомоги України, яку на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ініціював президент США Джо Байден, до 2027 року. Він також схвалює оборонні витрати на підтримку України у розмірі 300 мільйонів доларів, вказують оглядачі.

Ця цифра є невеликою порівняно з 61 мільярдом доларів надзвичайного фінансування з національної безпеки США, про які Байден просить Конгрес для допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Щодо цього законопроєкту законодавці в обох палатах Конгресу вже кілька тижнів не можуть домовитись.