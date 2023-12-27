Держдеп США повідомив про останній у році пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів

Сполучені Штати надають Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє державний секретар Ентоні Блінкен 27 грудня.

«США оголошують останній пакет зброї та обладнання для України за рік… Цей пакет передбачає до 250 мільйонів доларів вартості озброєння та обладнання в рамках раніше погоджених передач із запасів для України», – йдеться в заяві.

За словами Блінкена, до пакету увійдуть:

боєприпаси та інші компоненти для систем протиповітряної оборони

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів

протитанкові боєприпаси

понад 15 мільйонів патронів

«Коаліція з понад 50 країн продовжує надавати важливу підтримку українським силам. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв швидко, якомога швидше, щоб захистити інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє», – додав держсекретар.

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Президент США Джо Байден 23 грудня підписав оборонний бюджет США на 2024 рік. Документ передбачає продовження Ініціативи із безпекової допомоги України, яку на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ініціював президент США Джо Байден, до 2027 року. Він також схвалює оборонні витрати на підтримку України у розмірі 300 мільйонів доларів, вказують оглядачі.

Ця цифра є невеликою порівняно з 61 мільярдом доларів надзвичайного фінансування з національної безпеки США, про які Байден просить Конгрес для допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Щодо цього законопроєкту законодавці в обох палатах Конгресу вже кілька тижнів не можуть домовитись.