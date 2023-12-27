У грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них 11% грантових коштів – Мінфін

Протягом останнього місяця 2023 року Україна отримала 5 мільярдів доларів зовнішнього фінансування – про це повідомило Міністерство фінансів 27 грудня.

«Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги», – повідомляє відомство.

Лідером із фінансової допомоги була Японія, яка надала 2,2 мільярда доларів пільгового фінансування та грантів. Найбільший транш від цієї країни – понад 1 мільярда позики в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

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«Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення», – йдеться в повідомлення.

Мністерство додає, що разом зі Світовим банком забезпечує «прозорість залучення і використання зовнішнього фінансування».

Сьогодні ж Мінфін підсумував, що Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні в 2023 року: вона спрямувала до українського бюджету 3,7 мільярда доларів пільгового фінансування та грантів.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що Євросоюз готує резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України, який обходить заперечення премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.