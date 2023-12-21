Кредитори України погодили відтермінування сплати боргів до 2027 року – Міністерство фінансів

Кредитори України з країн «Групи семи» та Паризького клубу погодили зупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року, повідомило 21 грудня Міністерство фінансів.

Раніше цього ж дня міністр фінансів Сергій Марченко підписав зміни до меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом, початковий варіант якого був підписаний 14 вересня 2022 року. Разом із українською стороною документ підписали представники урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії.

«Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів США, наданої партнерами України», – сказав Марченко.

Раніше цього місяця Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF), повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування в обсязі близько 15,6 мільярда доларів було схвалено 31 березня. Ця програма є частиною більшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярди доларів.