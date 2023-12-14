Україна отримала третій транш від МВФ на близько 900 млн дол у рамках програми EFF

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF), повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Загалом Україна залучила близько 4,5 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування в обсязі близько 15,6 мільярда доларів було схвалено 31 березня. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярда доларів.