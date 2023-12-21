NYT: адміністрація Байдена почала термінові переговори про використання арештованих активів РФ для допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала термінові переговори з союзниками про використання арештованих понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку для допомоги Україні, пише газета The New York Times з посиланням на високопоставлених американських і європейських чиновників.



Донедавна міністр фінансів США Джанет Єллен стверджувала, що без рішення Конгресу конфіскація цих коштів «не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах».



Але, за даними видання, адміністрація Байдена, координуючи свої дії з «Групою семи», почала переосмислювати, чи може вона використати наявні повноваження, або ж їй слід звернутися до Конгресу з проханням ухвалити рішення про використання коштів. Підтримка такого законодавства в Конгресі зростає, що дає адміністрації Байдена оптимізму.



Переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами активізувалися в останні тижні, кажуть чиновники, і адміністрація Байдена вимагає від Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії розробити стратегію до 24 лютого – другої річниці російського вторгнення.

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NYT пише, що багато деталей залишаються предметом гострих дискусій. Політики повинні визначити, чи будуть ці гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи будуть використані на її користь в інший спосіб.



Вони також обговорюють, які обмеження можуть бути пов’язані з цими коштами, наприклад, чи можна використовувати ці гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи, як і кошти, які обговорюються в Конгресі, вони можуть бути витрачені безпосередньо на військо.



Дискусії набули ще більшої гостроти після того, як Конгрес не зміг укласти угоду про надання військової допомоги до кінця року.

Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики.

У Білому домі очікують, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні у січні.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.