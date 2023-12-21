Марченко розповів про ризики браку фінансування на початку 2024 року: «вже зараз працює план Б»

Найбільші ризики для фінансової стабільності на наступний рік стосуються «ритмічності надходжень фінансування» – про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на презентації прогнозів на 2024 рік Центру економічної стратегії 21 грудня.

За оцінкою урядовця, загалом фінансування на наступний рік вистачить для того, щоб покрити потреби України.

«Ризики у нас є в січні-лютому. Тому що, на жаль, у січні-лютому поки що ухвалених рішень недостатньо, щоб ми могли самостійно впоратися. Тому в нас вже зараз працює механізм плану Б. Ми будемо максимально наближати ті ресурси, які ми внутрішньо можемо наблизити, на січень-лютий. Йдеться про анонсовану сплату дивідендів і інші заходи, які ми будемо вживати. Це й збільшення обсягу запозичень», – розповів Марченко.

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Він додав, що ситуація не є критичною, але є усвідомлення того, що на перші два місяці 2024 року Україні доведеться максимально покладатися на внутрішній ресурс. Зокрема, міністр вказав на співпрацю Мінфіну з Національним банком для забезпечення потреб у видатках.

Марченко визнав, що є ризик необхідності збільшення видатки. У 2023 році державний бюджет тричі переглядали саме через військові потреби. Водночас він стверджує, що Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.

«Якщо не буде якихось особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо сказати, в який момент там що там не вистачить. У нас забагато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом. Тому що інші напрямки більш контрольовані та забезпечені», – сказав міністр.

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Він також висловив сподівання на ухвалення рішення ЄС щодо Ukraine Facility, тому що цей інструмент дозволить Україні отримати отримати гарантоване фінансування на довгострокову перспективу. Марченко також анонсував, що протягом року його відомство працюватиме з партнерами, щоб забезпечити фінансування на 2025 рік.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.