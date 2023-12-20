Девальвація гривні прискорилася – долар уже по 37,55

Національний банк України встановив на 21 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 55,16 копійки за долар. Це на 23 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 32,05 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 61,5–63,5 копійки за долар, це на 25,5 копійки більше від рівня закриття торгів 19 грудня.

«Після обіду ситуація особливо не змінюється — попит продовжує значно перевищувати пропозицію, а обсяги операцій давно перевищили 200 млн доларів. Зростання котирувань продовжується», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.