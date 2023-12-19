НБУ контролює послаблення гривні проти долара

Національний банк України встановив на 20 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 32,05 копійки за долар. Це на 13 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 19,24 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:00 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 34–36 копійок за долар, це на 15 копійок більше від рівня закриття торгів 18 грудня.

«Торги по долару після обіду дещо знизили свої оберти. Продаж валюти Нацбанком практично зупинив зростання котирувань і навіть дещо розгорнув тренд за курсом у бік повернення гривнею втрачених позицій», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.