НБУ знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% із 15 грудня 2023 року.

«Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень», – ідеться в повідомленні на сайті регулятора.

Нацбанк продовжує помʼякшення процентної політики, оскільки вважає, що «зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму».

Також НБУ відзначає, що подальша динаміка облікової ставки «залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників».

До початку повномасштабного вторгнення Росії облікова ставка була на рівні 10%, а з червня 2022 року – 25%.



Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.