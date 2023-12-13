Офіційний курс уперше в 2023 році перевищив 37 гривень за долар

Національний банк України встановив на 14 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 2,45 копійки за долар. Це на 4 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 98,61 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:00 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 3–5 копійок за долар, це на 4 копійки більше від рівня закриття торгів 12 грудня.

«На торгах по долару майже немає продавців, крім Нацбанку. Саме він «заливає» основний обсяг валюти ринку і стримує цим подальше зростання котирувань», – вказували фахівці сайту «Мінфін» опівдні.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.