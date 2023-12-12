Долар по 37 гривень – міжбанк перетнув межу

Національний банк України встановив на 13 грудня офіційний курс на рівні 36 гривень 98,61 копійки за долар. Це на 11 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 87,16 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 15:30 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 98,5 – 37 гривень 1,5 копійки за долар, це на 9,5 копійки більше від рівня закриття торгів 12 грудня.

«Торги по долару на піку активності. Попит значно перевищує пропозицію, і долар майже впевнено закріпився під час продажу вище від рівня 37 гривень. З’явилися охочі серед експортерів продавати його за цією ціною», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 11:00, а о 13:00 додали: «Продажі Нацбанку перед обідом дещо стримують подальше зростання котирувань американської валюти на міжбанку, але загальна тенденція до збільшення цінників безготівкового долара поки що зберігається».

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.