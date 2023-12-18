Девальвація гривні прискорюється – НБУ оприлюднив новий курс

Національний банк України встановив на 19 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 19,24 копійки за долар. Це на 17 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 2,11 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:00 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 18–20 копійок за долар, це на 13,5 копійки більше від рівня закриття торгів 15 грудня.

«На торгах по долару попит на валюту після обіду залишається високим. Котирування і не думають знижуватись і частина угод продовжує проходити в межах 37,20 гривень за долар», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.