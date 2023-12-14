Розвідка: головна мета Росії зараз – це зруйнувати підтримку України Сполученими Штатами

Росія наступає не заради захоплення нових територій України, а для того, щоб підірвати підтримку Києва з боку Заходу. Про це з посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомляє у своєму аналізі ситуації за 12 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW). Думки аналітиків зібрав «Голос Америки».



Російський наступ на сході України, який з осені 2023 року й постійні штурмові дії зараз мають на меті послаблення підтримки України західними країнами, а не досягнення конкретних оперативних цілей, пишуть експерти інституту.

Згідно з цією оцінкою, якою американські розвідувальні служби поділилися з Конгресом США 12 грудня, Росія, схоже, вважає, що «глухий кут» у військових діях бою протягом зими призведе до послаблення підтримки заходом України.

Це дозволить російським військам перехопити ініціативу й отримати перевагу на полі бою, попри великі втрати, які лише на Авдіївському напрямку сягнули 13 000 осіб та 220 бойових машин від жовтня 2023 року.

Росія лише посилюватиме наступ

За оцінками ISW, росіяни намагаються перехопити ініціативу на всьому театрі воєнних дій щонайменше з середини листопада 2023 року, й, імовірно, розпочали наступ на декількох ділянках за дуже складних осінньо-зимових погодних умов.

Події останніх днів і тижнів у США можуть бути сприйняті як підтвердження, що така стратегія працює, вважають аналітики.

Під час свого візиту до Вашингтона 11-12 грудня, президент України Володимир Зеленський не побачив одностайної підтримки американських законодавців для нової допомоги Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, коментуючи таку реакцію конгресменів в інтерв’ю PBS, адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс назвав три причини, чому настрій в Конгресі змінився:

США не бажають бути втягнутими в довгострокові військові операції, згадуючи про негативний досвід В'єтнаму.

Брак значних успіхів в українському контрнаступі навесні.

Наближення року президентських виборів в США ускладнює досягнення консенсусу серед американських політиків.

Водночас на думку аналітикині Фіони Гілл, питання перемоги чи програшу України наразі залежить від США майже повністю.

Для Путіна Україна — це проксі-війна проти Сполучених Штатів

В інтерв’ю виданню Politico, вона зазначила, що конгресові дискусії щодо допомоги Україні насправді є обговоренням власного майбутнього США.

Гілл переконана, що у світі, де Україна програла Росії, значення США зменшиться, натомість Іран та Північна Корея стануть сміливіші, Китай домінуватиме в Індо-Тихоокеанському регіоні, Близький Схід ставатиме нестабільнішим, а ядерні перегони ширитимуться світом.

«Для Путіна Україна — це проксі-війна проти Сполучених Штатів, щоб усунути США зі світової арени», – заявила Гілл в інтерв’ю виданню.

Байдена асоціюють із Україною?

Головною перешкодою для перемоги України є внутрішня політика США, адже, на думку, Гілл, деякі конгресмени засліплені партійною приналежністю й точкою зору настільки, що не усвідомлюють небезпек для США від потенційної перемоги Путіна.

Члени Конгресу роблять те саме, що й Володимир Путін

«Проблема в тому, що багато членів Конгресу не хочуть бачити перемогу президента Байдена на будь-якому фронті. Люди зараз не в змозі відокремити [поняття] «дати Байдену перемогти» від фактично дозволити Україні перемогти. Вони менше думають про національну безпеку США, європейську безпеку, міжнародну безпеку та зовнішню політику, а набагато більше про те, як вони можуть принизити Байдена», – сказала Гілл.

«У цьому відношенні, подобається їм це чи ні, члени Конгресу роблять те саме, що й Володимир Путін. Вони ненавидять це. Вони хочуть це спростувати. Але Володимир Путін хоче, щоб Байден програв, а вони теж хочуть, щоб [усі] побачили, що Байден програв», – додає дослідниця.

На подібну думку пристає і генерал-лейтенант армії США у відставці Марк Гертлін, який в інтерв’ю мережі CNN зазначив, що одна зі стратегічних цілей Путіна – ще більше розділити США і НАТО.

Хоч це досі йому не вдавалося, Гертлін погодився з думкою президента США Джо Байдена про те, що від США «Путін отримує подарунок зараз зі стратегічної точки зору».

Одна зі стратегічних цілей Путіна – ще більше розділити США і НАТО

З тактичної точки зору, на думку Гертліна, війна в Україні досягла «точки зламу», й будь-яке зменшення допомоги, або навіть видимість зменшення допомоги, може вплинути на здатність українців продовжувати боротися.

Хоч росіяни намагалися скористатися ситуацією й атакувати на кількох ділянках фронту, дотепер українці дуже ефективно стримували будь-які спроби росіян просунутися. Однак, без додаткової допомоги й потоку озброєнь і боєприпасів, за умов зимової війни, це ставатиме дедалі важче робити, вважає військовий експерт.