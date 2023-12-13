Палата представників США офіційно схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США 13 грудня проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена в той час, як республіканці об’єдналися довкола цих зусиль, хоча вони ще не знайшли доказів протиправних дій президента.

Контрольована республіканцями палата проголосувала 221 голосом проти 212 за схвалення розслідування, яке перевіряє, чи отримував президент-демократ неправомірну вигоду від закордонних ділових операцій свого сина Гантера Байдена.

Голосування відбулося через кілька годин після того, як молодший Байден відмовився давати свідчення членам Палати представників за зачиненими дверима.

Білий дім раніше розкритикував розслідування як необґрунтоване фактами і політично мотивоване.

У вересні тодішній спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітетам розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку в США кампанії виборів голови держави 2024 року.

Деякі республіканці, не надаючи доказів, стверджували, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого сина.

Також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена й він нібито отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора для цього розслідування.

Колишньому президенту Дональду Трампу Палата представників двічі оголошувала імпічмент, але Сенат його виправдав. Тепер під час чотирьох судових справ йому висунуті звинувачення, в тому числі за спробу скасувати результати виборів 2020 року, які виграв Байден. За опитуваннями, Трамп лідирує серед республіканців, які хочуть змагатися за президентство на виборах 2024 року.