2024 рік має стати часом суттєвого зростання оборонного виробництва України – Зеленський після Ставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача обговорювалося планування наступного року та забезпечення Сил оборони.



«Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо», – написав він у телеграмі.



За його словами, Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах.

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Зеленський додав, що також на засідання були доповіді Головкома ЗСУ та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті – «конкретні позиції, конкретні потреби».

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що метою Міністерства оборони України на 2024 рік є локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.



