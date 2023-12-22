Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на наступний рік, повідомляє Білий дім.



«Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, «Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони (NDAA) на 2024 фінансовий рік». Закон затверджує асигнування на фінансовий рік, головним чином, для Міністерства оборони, програм нацбезпеки Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства», – йдеться у повідомленні.



У заяві Байдена зазначається, що закон надає «критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів». При цьому президент США зауважив, що, попри підтримку критичних цілей NDAA, деякі положення закону викликають занепокоєння.

Конгрес США раніше у грудні схвалив законопроєкт про оборонну політику США (NDAA) обсягом в рекордні 886 мільярдів доларів. Він передбачає, серед іншого, допомогу Україні та фінансування політики з протистояння Китаю.

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Документ передбачає продовження Ініціативи із безпекової допомоги України, яку на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ініціював президент США Джо Байден, до 2027 року. Він також схвалює оборонні витрати на підтримку України у розмірі 300 мільйонів доларів, вказують оглядачі.

Ця цифра є невеликою порівняно з 61 мільярдом доларів надзвичайного фінансування з національної безпеки США, про які Байден просить Конгрес для допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Щодо цього законопроєкту законодавці в обох палатах Конгресу вже кілька тижнів не можуть домовитись.