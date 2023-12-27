В українському ОПК зараз працюють близько 300 тисяч людей – Зеленський

Українська влада планує міжнародні заходи для посилення оборони на січень і лютий, розповів президент Володимир Зеленський. Так він прокоментував останню російську атаку дронами-камікадзе вночі напередодні.

Зеленський розповів, що на зустрічі з керівниками українських оборонних компаній, яка пройшла сьогодні, були представники понад 100 підприємств галузі.

«Загалом у нашому оборонному комплексі вже зараз працюють близько 300 тисяч людей, і це одне з найбільших досягнень нашої держави за кілька років. Український оборонно-промисловий комплекс не просто відновлюється – він стає таким продуктивним, який і потрібен для сучасної, технологічної війни», – заявив він.

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За словами Зеленського, державні підприємства, які не працювали десятиліттями, розгорнули виробництво.

«На наступний рік маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії і щодо дронів, і щодо ракет, і щодо броньованої техніки. Один із найбільших наших політичних результатів цього року – це домовленість із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї. Створення нових виробництв. Локалізація в Україні. Розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили в захисті, і економічної сили», – сказав президент.

На його думку, ОПК України може «з часом увійти в топ-10 найбільш продуктивних і сильних оборонних комплексів світу».

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.