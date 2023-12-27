Україна створила свою систему ППО на основі радянської техніки спільно зі США – Камишін

Міністр Мінстратегпром Олександр Камишін під час брифінгу за підсумками року розповів, що український воєнно-промисловий комплекс переобладнав радянську техніку спільно із західними партнерами, і такі установки вже працюють за призначенням. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Історія, яка називається FrankenSAM – це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами, у якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували разом з нашими західними партнерами разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО», – розповів Олександр Камишін.

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Він додав, що під час останнього відрядження у США делегація України бачила системи, які розробляються спільно українськими і американськими компаніями і вони вже сьогодні працюють на лінії фронту.

«Усі знають, що розробка будь-якої системи ППО – це п’ять років плюс. Ми не чекаємо ці п’ять років, ми розробляємо свої системи великі, складні, дорогі, довгі, але паралельно ми розробляємо те, що ми називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають результати вже цієї зими. Перші рішення з портфелю проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою», – додав Камишін.

Міністр також додав, що в Україні почали розробляти снаряди 155-го калібру, а наступного року планують розпочати серійне виробництво. Хоча додав, що у в Україні немає потрібних порохів, для виготовлення такої зброї, тому у цьому держава залежить від партнерів, які постачатимуть ці порохи.

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Також Камишін повідомив, що за 2023 рік вдалось збільшити виготовлення мінометних снарядів у 42 рази, однак не уточнив, скільки снарядів виготовляли раніше і скільки вдається створювати зараз.

Днями президент Володимир Зеленський анонсував посилення протиповітряної оборони України на тлі повідомлень про збиття п’яти російських винищувачів протягом трьох днів.