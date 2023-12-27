Зеленський: Україна вже випустила зброї та техніки втричі більше, ніж торік

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна цього року випустила зброї та техніки втричі більше, ніж торік.



«Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Лише за цей рік вже вдалося випустити зброї та техніки втричі більше, ніж торік. Є вагоме зростання з виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво надзвичайно важливих речей – боєприпасів для вітчизняних дронів», – заявив він під час зустрічі з представниками оборонної сфери.

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За його словами, важливі результати є у виробництві ракет.



«Кількісні та якісні показники щодо ракет вже відчутно більші і будуть ще більші», – додав Зеленський.



Президент зауважив, що в оборонно-промисловому комплексі зростає частка приватних компаній – вже чотири з п’яти ОПК є недержавними компаніями.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін уточнив, що сьогодні президент зустрівся з керівниками оборонних підприємств України – людьми, які керують виробництвом озброєння, розвивають його, ремонтують, модернізують, часто під обстрілами і в умовах нестачі дефіцитних компонентів.



«Зараз оборонка – необхідна умова нашого виживання. Увесь вільний світ не виробить стільки, скільки потрібно зараз нашим Збройним Силам. Але ми розвиваємо власне виробництво усіма можливими шляхами.Ми як держава робимо все, щоб підсилити оборонні підприємства. Даємо рівні можливості приватним виробникам порівняно з державними. Приватний сегмент розвивається значно швидше за державний, і ми сприяємо цьому зростанню», – написав у телеграмі Камишін.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.