Міноборони показало перший сертифікований бронежилет для жінок-військових

Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць – про це відомство повідомило 27 грудня.

«Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових», – повідомило відомство з посиланням на головного спеціаліста Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександра Шарка.

За повідомленням, бронежилет розробила компанія «Українська броня». Його затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет «допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла».

«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилету», – каже Шарко.

Міноборони уточнює, що вага бронежилета становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації. За іншими параметрами він не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

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Тепер жилет доступний для централізованої закупівлі. Міністерство оборони додало, що очікує від Генерального штабу даних про потреби в придбанні цих виробів, після чого сформує обсяги та переліки для закупівлі. Закупівлею займатиметься «Державний оператор тилу».

Міністерство оборони презентувало агенцію «Державний оператор тилу» 18 грудня. Очікується, що воно перебере на себе обов’язки щодо тилових закупівель для ЗСУ: харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.