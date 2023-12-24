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Новини | Суспільство

Міноборони: у Франції запрацює Коаліція артилерії для української армії

Українські артилеристи готують самохідну гаубицю «Цезар» французького виробництва до стрільби по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року
Українські артилеристи готують самохідну гаубицю «Цезар» французького виробництва до стрільби по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

У січні 2024 року в Парижі запрацює «Коаліція артилерії з посилення української армії» – про це повідомило Міністерство оборони з посиленням на заступника міністра Івана Гаврилюка під час зустрічі із делегацією Сенату французького парламенту.

«Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar», – цитує Міноборони.

За словами Гаврилюка, французькі самохідні артилерійські установки Caesar продемонстрували високу ефективність на полі бою. Міністерство планує в 2024 році випробування управління вогнем САУ із застосуванням штучного інтелекту.

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«Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar», – заявляють у відомстві.

Франція передала Україні самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar навесні 2022 року. У лютому 2023 року свої установки також передала Данія.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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