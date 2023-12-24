Міноборони: у Франції запрацює Коаліція артилерії для української армії

У січні 2024 року в Парижі запрацює «Коаліція артилерії з посилення української армії» – про це повідомило Міністерство оборони з посиленням на заступника міністра Івана Гаврилюка під час зустрічі із делегацією Сенату французького парламенту.

«Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar», – цитує Міноборони.

За словами Гаврилюка, французькі самохідні артилерійські установки Caesar продемонстрували високу ефективність на полі бою. Міністерство планує в 2024 році випробування управління вогнем САУ із застосуванням штучного інтелекту.

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«Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar», – заявляють у відомстві.

Франція передала Україні самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar навесні 2022 року. У лютому 2023 року свої установки також передала Данія.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».